Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист заявил, что никогда не прибегал к насилию, алкоголю, моральному давлению и не использовал служебное положение в отношениях с другими.

Главный редактор Дождя Тихон Дзядко также принес извинения всем, кого мог обидеть Лобков и пообещал, что эта ситуация в ближайшее время будет разобрана. Дзядко пообещал ревизию отношений внутри телеканала, чтобы подобное больше не повторялось.

В домогательствах обвинили также шеф-редактора МБХ-Медиа Сергея Простакова. Он тоже извинился и объявил о своем увольнении