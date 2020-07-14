Руководство петербургского Суворовского училища обязало преподавателей проходить тесты на коронавирус за свой счёт

Сотрудников, которые вернутся из отпуска, ждёт целый перечень платных анализов.

Каждый преподаватель петербургского Суворовского училища после отдыха должен предоставить руководству учебного заведения минимум три справки. Это результаты тестов на коронавирус, на антитела к КОВИД-19, и клинический анализ крови. Если у сотрудника закончился срок флюорографии, то ему также придётся сделать рентген или КТ грудной клетки. Все справки должны быть не старше трёх дней. Тест на коронавирус можно сдать в самом училище, он обойдётся в 800 рублей. Анализ на антитела предлагают сделать в частных медцентрах, его стоимость от тысячи рублей. Томографию или рентген можно пройти бесплатно по направлению терапевта, если же его нет — нужно выложить порядка пяти тысяч. Портал «Фонтанка-ру» уточняет, что тест на коронавирус от работников требуют сдавать еженедельно. Возместить расходы сотрудникам предлагают позже, впрочем, администрация не называет ни сроки, ни суммы, ни способы компенсации. Сколько будет продолжаться обязательный еженедельный тест за 800 рублей, преподавателям также не сообщили.

В самом училище пока не прокомментировали жалобы работников.