Выпускники высшей школы экономики опубликовали открытое письмо в поддержку журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене.
Авторы письма не верят в виновность Сафронова и требуют открытого процесса. Письмо подписали более 400 человек.
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Выпускники высшей школы экономики опубликовали открытое письмо в поддержку журналиста Ивана Сафронова — его обвиняют в госизмене.
Авторы письма не верят в виновность Сафронова и требуют открытого процесса. Письмо подписали более 400 человек.