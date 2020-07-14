Президент Косово Хашим Тачи посетил первое судебное заседание Спецтрибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово, в совершении которых он подозревается, — сообщают зарубежные СМИ.

По прибытии в Гаагу президент Тачи, возглавлявший в конце 90-х Освободительную армию Косово, заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемых ему и его соратникам преступлениях, приведших к гибели этнических албанцев, сербов, цыган и представителей других народностей. Персонально, как утверждает сторона обвинения, президент Косово, добровольно приехавший на заседание трибунала, подозревается в соучастии в десятках убийств гражданских лиц во время боевых действий за независимость Косово, сообщает сайт Дойче велле.

Как передает Рейтер, обвинение, включающее в себя также преступления против человечности, не является окончательным, и судье понадобится несколько месяцев, чтобы решить, насколько выдвинутые спецпрокурором аргументы позволяют инициировать судебный процесс.

Сайт Аль-Джазира напоминает, что в вооруженном конфликте погибло около 13 тысяч человек, и что он был остановлен после того, как авиация НАТО осуществила массированную бомбардировку Сербии, вынудив ее вывести свои войска с территории Косово.

Хашим Тачи, являющийся президентом Косово с 2016 года, заявил, что подаст в отставку, если обвинения, выдвинутые против него, будут доказаны.