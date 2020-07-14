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14:08, 14 июля 2020

СК возбудил два уголовных дела по факту массовых беспорядков на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту массовых беспорядков на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

Турецкая компания Реннесанс Хэви Индастриз привезла на строительство объекта узбекских рабочих, которым не доплатила 14 с лишним миллионов рублей, вычтя у них из зарплаты стоимость патентов, которые необходимо было оформить. По версии телеграм канала База рабочим и вовсе не выдавали деньги в течении нескольких месяцев карантина. Средств лишились более тысячи рабочих. Реакция была довольно резкой. Более 300 человек ворвались в офис компании и разгромили его, разбив даже электрические лампочки. На видео можно рассмотреть перевернутые машины. Никто при этом не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков, кроме того, правоохранительные органы намерены изучить правомерно ли рабочим не платили или задерживали деньги.

Амурский газоперерабатывающий завод должен стать самым крупным предприятием подобного рода в мире. По проекту его мощность составит 42 миллиарда кубических метров газа в год.



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