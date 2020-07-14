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Эксклюзив Эха 14:05, 14 июля 2020

Обстановка на границе Армении и Азербайджана серьезно обострилась

В Баку сообщают о гибели двух высокопоставленных офицеров во время обстрела со стороны Армении. Погибшие – генерал-майор и полковник, а также еще пять военнослужащих. В Ереване также говорят о гибели двух офицеров со своей стороны. Начало очередному обострению конфликта положила перестрелка, произошедшая в регионе позавчера. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал стороны к деэскалации.

Сегодня в интервью «Эху Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России рассказал, что Армения обещала заняться дипломатическим решением спорных вопросов, однако, по словам Полада Бюльбюль оглы до сих пор это не было сделано

По мнению посла, мирное решение вопроса невозможно до тех пор, пока на территории Нагорного Карабаха находятся армянские войска.

Армения нарушала режим прекращения огня с 2018 по 2020 годы более 10 тысяч раз. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«По официальным данным, которые я вчера запросил у Минобороны и в руководстве границы: с 2018 по 2020 года со стороны вооруженных сил Армении более 10 тысяч раз был нарушен режим прекращения огня. Именно со стороны Армении», — заявил он.

П.Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан располагает разведывательными спутниками и поэтому может сказать «с точностью до минуты, откуда открыт огонь, в каком направлении и так далее». «Кстати, данные по конфликту в Товузском районе мы представим сейчас и в ОДКБ, и в другие международные структуры, чтобы было ясно», — добавил посол.

Как рассказал П.Бюльбюль оглы, инцидент 12 июля возник тогда, когда между опорными пунктами по территории Азербайджана проезжал УАЗ. «Он регулярно раз в день или в два дня раз между постами проезжает, и никогда это не вызывало никаких нареканий, потому что то же самое происходит с армянской стороны — они объезжают свои посты», — уточнил посол.

По словам П.Бюльбюль оглы, в УАЗе ехал офицер. «УАЗ — это не военная машина, это не бронетранспортер, это не танк. УАЗ — это, в принципе, гражданская машина. Может быть, не знаю, они на метр туда или сюда куда-то отъехали, но дело в том, что на них было совершено вооруженное нападение. И там был убит офицер и ранен еще тот, кто сидел в машине. По рации это было передано, и, естественно, пришли на помощь тем, кто был в УАЗе», — отметил посол.

П.Бюльбюль оглы обратил внимание, что в ответ Азербайджан «получил огонь из тяжелых орудий по одному из опорных пунктов». «Естественно, молчать не будут. Вмешалась армия. Вот начало этого конфликта. Дальше уже, кто выстрелил, кто куда попал, кто кого убил. Но факт в том, что Азербайджан открыто заявил о 4 погибших и 6 раненых. А Армения заявляет, что у них там всего 3 полицейских (почему-то полицейских) слегка ранено. Поэтому кто тут агрессор, кто тут жертва, кто тут первый напал, кто тут второй напал, я думаю, сегодня это под микроскопом рассматривать… Я еще раз говорю, когда стоят две армии друг напротив друга, вооруженные и озлобленные, и конфликт не решается около 30 лет, может происходить всякое», — заключил посол.

Обе стороны обвиняют в провокациях друг друга. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее возложил ответственность за конфликт на Азербайджан.

Заявление Турции, которая ранее выразила поддержку действиям Баку, Пашинян назвал попыткой нарушить мирный режим.
Сегодня после 18:30 в эфире «Эха» также ожидается посол Армении в Москве Вардан Тоганян.



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