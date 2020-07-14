«Русал», один из крупнейших акционеров «Норникеля», усомнился в компетентности руководства компании

В заявлении предлагается сменить команду менеджмента на фоне череды аварий на предприятиях горно-металлургического гиганта.

Представители компании «Русал», написали обращение основному владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину о том, что последние события должны стать поводом для пересмотра подхода к управлению организацией. В документе, который оказался в распоряжении РБК, сказано буквально следующее: «Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен… Также возникает вопрос к совету директоров — насколько он способен влиять на происходящее в компании», конец цитаты. В «Русале» подчеркнули, что череда аварий и инцидентов на Таймыре неминуемо приведёт к появлению вопросов как у экологов, так и у инвесторов. В связи с этим там предложили Потанину полностью поменять руководство и перенести штаб-квартиру из Москвы в Норильск.

Заявление «Русала» может быть попыткой усилить влияние совета директоров производителя алюминия – такое мнение в эфире телеканала РБК высказал директор некоммерческого партнерства «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Кошевный.

Реабилитация экологии после разлива топлива в Норильске, по сообщению Росприроднадзора, может занять от пяти до десяти лет. В связи с этим «Норникель» должен тщательно проверить все свои предприятия, чтобы подобные аварии больше не повторялись. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она также считает, что выводы из ситуации с разливом должны сделать и другие страны.

В Москве должна начаться пресс-конференция, посвященная ситуации.