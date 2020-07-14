Дубнов: Инцидент на армяно-азербайджанской границе вряд ли перерастет в серьезное военное противостояние

Инцидент на армяно-азербайджанской границе близ Товузского района, где произошел артиллерийский обстрел, вряд ли перерастет в серьезное военное противостояние. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

«Выход из ситуации будет достигнут после того, как стороны сумеют представить конфликт как собственную победу. До серьезного столкновения дело не дойдет. Это невыгодно ни одной из сторон. К войне никто не готов. Это не прибавит рейтинга ни Баку, ни Еревану», — сказал он.

С точки зрения А.Дубнова, инцидент в зоне границы между Арменией и Азербайджаном был случайностью. «Реакция на него была обязана не очень хорошему управлению военными структурами, в первую очередь со стороны Азербайджана. Поэтому были понесены потери среди военнослужащих», — заключил он.