Адвокат Эльман Пашаев отрицает, что Михаил Ефремов пытался дать взятку инспектору ГИБДД после аварии, в результате которой погиб человек. Видео показали в эфире одного из федеральных телеканалов. Пашаев утверждает, что это фейк. Он добавил, что Ефремов и его защита завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру, — передает «Интерфакс».