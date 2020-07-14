Адвокат Эльман Пашаев отрицает, что Михаил Ефремов пытался дать взятку инспектору ГИБДД после аварии, в результате которой погиб человек. Видео показали в эфире одного из федеральных телеканалов. Пашаев утверждает, что это фейк. Он добавил, что Ефремов и его защита завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет передано в прокуратуру, — передает «Интерфакс».
2020-07-14T13:35:27+03:00
2020-07-14T13:35:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2676179-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 14 июля 2020
Загрузка комментариев...