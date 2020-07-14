«Русал», один из крупнейших акционеров Норникеля, предложил сменить руководство и перенести головной офис в Норильск

«Русал», один из крупнейших акционеров Норникеля, предложил сменить руководство компании и перенести головной офис в Норильск. Поводом стали несколько аварий на предприятиях Норникеля. Как говорится в заявлении «Русала», происходящее заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией . Подчеркивается, что эта ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологов и инвесторов.

Как отмечают «Ведомости», «Русал» контролирует 27% акций Норникеля.