Шеф-редактор сайта МБХ-Медиа уходит с должности после обвинений в домогательствах

В своем Телеграм-канале Сергей Простаков попросил прощения у всех, кто пострадал от его действий.

Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, примет заявление об увольнении шеф-редактора Сергея Простакова, который объявил об уходе с должности после обвинений в домогательствах.

«Отношение ко всей этой истории очень тяжелое. Я думаю, что буду вынуждена принять уход шеф-редактора из издания. Окончательное решение будет принято после того, как закончится его отпуск», — сказала она.

В.Куцылло уточнила, что отпуск Простакова никак не связан с этой историей и является давно запланированным.

Накануне в Твиттере появилось сразу несколько обсуждений случаев домогательств со стороны мужчин, которые работают или работали в российских медиа. Помимо Простакова, женщины также рассказали о фоторедакторе МБХ-Медиа Андрее Золотове, СММ-менеджере Сбербанка Руслане Гафарове и главе проектов финансовой организации Сергее Миненко.