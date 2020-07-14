Военные журналисты выступили в поддержку Ивана Сафронова

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», более 10 лет писавший о Военно-промышленном комплексе, был арестован на прошлой неделе и обвинен в государственной измене. Его коллеги выразили уверенность, что уголовное дело политически мотивированное.

Накануне с аналогичным обращением выступили журналисты кремлевского пула, а к СИЗО Лефортово, где содержится Сафронов, вышли его коллеги.



Накануне ФСБ предъявило обвинение журналисту и корреспонденты разных изданий организовали одиночные пикеты. Полиция задержала 18 человек.