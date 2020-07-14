Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал бывшего банкира Виктора Бабарико кандидатом в президенты

Сейчас экс-глава Белгазпромбанка находится в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях.

Как сообщает сайт TUT.BY, глава ЦИК мотивировал решение тем, что в налоговой декларации Бабарико не указал более 500 тысяч долларов. Кроме того, комиссия получила письмо от Комитета госконтроля, в котором говорится, что бывший банкир руководил преступной группой, отмывавшей деньги.

Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на выборах, намеченных на 9-е августа. После го ареста в крупных городах Белоруссии прошли акции в его поддержку.