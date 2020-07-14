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13:03, 14 июля 2020

Российские заводы электроники могут столкнуться с правовой коллизией, из-за которой их работа приостановится

Это связано с новыми правилами ввоза из-за границы пультов дистанционного управления.

Речь идет о том, что пульты попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы лишь Центральной акцизной таможней. Аналогичные правила, к примеру, действуют также в отношении приборов для нагревания табака. Однако, в отличии от них или алкоголя пульты не являются подакцизными товарами. О возникшей проблеме говорится в письме министру финансов Антону Силуанов, которое направила Ассоциация производителей и продавцов электроники, пишет газета «Ведомости». Именно Минфин в начале июля утвердил новые правила, согласно которым пульты дистанционного управления попали под новые правила, в результате которых их нельзя ввезти ни через Центральную акцизную таможню, ни через обычную таможню. В результате, опасаются в ассоциации, под вопросом может оказаться сборка телевизоров и работа отечественных заводов электроники в целом: почти все пульты, говорится в письме, ввозят из-за границы.

В Минфине уверяют, что Федеральная таможенная служба направила дополнительные разъяснения по ввозу пультов.



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