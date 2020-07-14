Боевики в Сирии подорвали российско-турецкую колонну

Трое российских военнослужащих пострадали.

Около 9 утра по московскому времени на трассе М4, которая соединяет провинцию Латакия с Алеппо и иракской границей в южной части зоны деэскалации Идлиб сработал самодельный фугас. Дорогу патрулировали бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронемобиль. Боевики активировали устройство не в нужный момент, что помогло обойтись без серьезных последствий. Трое российских военнослужащих были ранены, повреждения получили и турецкие военные. Все пострадавшие доставлены на базу Хмеймим, где им оказали помощь. Их жизни ничего не угрожает. О совместном патрулировании этой стратегически важной трассы договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время встречи, которая прошла 5 марта в Москве.

В настоящее время патрулирование прекращено. Идет эвакуация поврежденной техники.