Посол: Азербайджан пока не собирается вступать в ЕАЭС

ъ Азербайджан пока не собирается вступать в Евразийский экономический союз. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.



«Мы в первую очередь уделяем внимание развитию двусторонних отношений, чем вступлению в различные союзы. Мы и так находимся в СНГ с Арменией — страной, которая оккупировала у нас 20% территории. Так сложилось исторически. Входить еще в какие-то союзы, имея такого партнера — я думаю, есть объективные причины, которые мешают это сделать. И, прежде всего, это оккупация азербайджанской территории», — пояснил посол.

Вместе с тем П. Бюльбюль оглы отметил, что Азербайджан не отказывается от сотрудничества в этом направлении. «Мы над этой темой очень много работали. Я встречался с ответственными сотрудниками Евразийского союза. На эту тему идут экономические разговоры. Как посол я ратую за то, что Азербайджан приближался к интеграционным процессам по линии Евразийского союза и ОДКБ», — заключил он.