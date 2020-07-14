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12:33, 14 июля 2020

В мире зарегистрировано уже больше 13 миллионов случаев заражения коронавирусом

По подсчетам, которые ведет университет Джонса Хопкинса, более половины зараженных выздоровели. Жертвами новой инфекции в общей сложности стали уже свыше 570 тысяч человек.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США. В топе стран по этому показателю также Бразилия, Индия и Россия. При этом глава Белого дома Дональд Трамп отмечает, что власти больших государств получили бы менее оптимистичную картину распространения коронавируса, если бы тестировали людей так же интенсивно, как это делают в США.



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