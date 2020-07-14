Минобороны Азербайджана сообщило о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате обстрелов со стороны Армении

Кроме того, в Баку говорят о потерях в живой силе и технике с армянской стороны – пока Ереван это не подтверждает.

В последние дни конфликт на границе между двумя странами обострился. Соседи обвиняют в дестабилизации обстановки друг друга. Так, армянский премьер-министр Никол Пашинян возложил ответственность за конфликт на Азербайджан.

Заявление Турции, которая ранее выразила поддержку действиям Баку, Пашинян назвал попыткой нарушить мирный режим.

Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал стороны к деэскалации конфликта.