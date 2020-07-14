ЦИК Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты Бабарико

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости.

Бабарико в настоящее время находится в СИЗО КГБ республики, он является фигурантом уголовного «дела Белгазпромбанка». Тем не менее, ранее представители политика подали в ЦИК Белоруссии документы на его регистрацию в качестве кандидата на высший государственный пост. В интервью РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина ранее сообщала, что Центризбирком при рассмотрении вопроса о регистрации либо нерегистрации кандидатов в президенты будет учитывать легальность полученных ими доходов.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо Бабарико, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.