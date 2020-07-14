Посол Азербайджана: Минская группа ОБСЕ выступит посредником урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией

Минская группа ОБСЕ может выступить посредником для переговоров по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Минская группа ОБСЕ может. Вчера министр иностранных дел Азербайджана целый день был в переговорном процессе. Звонил глава МИД России Сергей Лавров. Насколько я знаю, и армянской стороне тоже. Конечно, Россия является тем модератором, который способен как успокоить ситуацию, так и решить конфликт», — сказал посол.

Как отметил П.Бюльбюль оглы, Азербайджан «не хочет обострения конфликта», «Мы не хотим, чтобы люди умирали, чтобы были военные действия. Мы – приверженцы мирного решения вопроса. Но не может десятимиллионный народ 30 лет ждать, пока 2,5-миллионная страна уберет свои войска с нашей территории», — заявил он.

П.Бюльбюль оглы отметил, что затяжное противостояние Азербайджана и Армении накаляет обстановку в обществе. «Вчера была в Баку манифестация: порядка 200 молодых людей требовали выдать им оружие и отправить на фронт. Общество кипит и требует от власти решительных действий. Погибли люди. Сколько это будет продолжаться? Сколько мы будем терпеть? Сколько можно гладить по голове агрессора и говорить о мирном пути? Давайте, выводите войска, и будем решать вопрос мирным путем. О каком мирном пути может идти речь, если вражеская армия стоит на твоей территории?» – заключил посол.