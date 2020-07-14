Столичные власти одобрили проект застройки Бадаевского завода

Ранее общественники выступали против строительства на его территории.

Речь идет о возведении многофункционального жилого комплекса на площади в 6 гектаров, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы. Его концепцию разработало швейцарское бюро. На территории Бадаевского завода должен также появиться парк, который свяжет Кутузовский проспект с набережной Москвы-реки. Комплекс исторических зданий предприятия, в свою очередь, пообещали отреставрировать и приспособить под современные нужды. Заказчиком проекта выступает девелоперская компания Capital Group, которая намерена инвестировать почти 5 млрд рублей.

Активисты, между тем, боятся, что в результате появления жилого комплекса здания Бадаевского завода, являющиеся памятниками архитектуры, могут быть утрачены. Они проводили протесты и культурные акции – в частности, приглашали художников, которые должны были запечатлеть завод «таким, какой он есть сейчас».

Бадаевский завод является одним из старейших пивоваренных предприятий России. Он был основан в 1875 года, а до 30-х годов прошлого века назывался «Трехгорным».