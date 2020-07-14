Самый богатый россиянин Владимир Потанин потерял более 3,5 миллиардов долларов из-за техногенных катастроф

Самый богатый россиянин Владимир Потанин потерял более трех с половиной миллиардов долларов из-за техногенных катастроф.

Только за один день – 4 июня один из владельцев Норникеля лишился полутора миллиардов долларов. Это произошло после того, как акции компании, в которой ему принадлежит чуть более трети, упали как следствие аварии на ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании и разлива дизельного топлива. Через неделю произошла еще одна катастрофа. Из-за разгерметизации трубопровода, принадлежащего другой дочке Норникеля, Норильсктрансгаз вытекло более 44 тонн авиационного керосина. На следующий день акции компании Потанина рухнули более чем на 20 процентов. Помимо биржевых потерь большие суммы пришлось потратить на ликвидацию последствий экологических катастроф. В результате, состояние Потанино сократилось до 23 миллиардов долларов.

Потанин, тем не менее, сохранил первое место в рейтинге самых богатых россиян по версии Форбс. Он по прежнему опережает владельца Новотека Леонида Михельсона на 800 миллионов долларов.