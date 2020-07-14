Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе

В ООН уже призвали к незамедлительному прекращению боевых действий.

В Баку заявляют об артиллерийском обстреле вооруженными силами Армении еще одного приграничного села, в Ереване обострение ситуации связывают с попыткой прорыва со стороны Азербайджана. Напряженность на азербайджано-армянской границе обострилась накануне. Минобороны Азербайджана сообщило о попытке армянской стороны атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы и гибели четырех азербайджанских военнослужащих. О поддержке Баку в этом конфликте накануне заявила Турция. По информации армянских военных, 2 полицейских и 3 военнослужащих получили легкие ранения. В Ереване утверждают, что азербайджанские беспилотники обстреливают армянский город Берд. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о стрельбе, в том числе с применением тяжелого вооружения, вдоль границы двух стран, которая привела к гибели людей. Генсек ООН заявил о полной поддержке усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Именно на фоне этого конфликта ситуация в отношениях между странами долгие годы остается сложной.

Азербайджан в начале 90-х годов утратил контроль над Нагорным Карабахом в результате конфликта с армянским населением региона. В Баку непризнанную территорию стороной конфликта не признают.