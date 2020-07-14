Посол Азербайджана в России назвал провокацией со стороны Армении инцидент с применением артиллерии в Товузском районе

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы назвал провокацией действия Армении в Товузском районе 12 июля, где произошел артиллерийский обстрел. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если бы это случилось на Карабахском направлении — было бы еще понятно. Но инцидент произошел не рядом с Нагорным Карабахом, а на армяно-азербайджанской границе. Это явная провокация, потому что УАЗ – это не танк, можно было тут же позвонить, связаться по рации, есть локальная связь друг с другом, горячая линия. Почему же сразу началась атака из орудий на опорный пост азербайджанских пограничников, даже не войск Министерства обороны?» – задается вопросом посол.

С точки зрения П.Бюльбюль оглы, «это делается, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ и, прежде всего, Россию». «Потому что понятно, что у Азербайджана двусторонние партнерские, в том числе экономические отношения со всеми членами ОДКБ. Локальная задача – поднять ОДКБ, в первую очередь Россию, глобальная задача – создать по периметру России еще один очаг, который бы ее беспокоил», — пояснил он.

Посол подчеркнул, что Азербайджан представит в ОДКБ все нужные документы по инциденту. «Нам скрывать нечего. Наше дело правое. Стоит вопрос об оккупации армянской стороной азербайджанских территорий. Пока оккупация не прекратится, любые конфликты, любое развитие событий возможно», — отметил он.

По мнению П.Бюльбюль оглы, «искать здесь правы или виноватых не нужно», так как «есть совершенно конкретные международные правовые документы, со стороны ПАСЕ и ОБСЕ, а также 4 резолюции Совета Безопасности ООН и резолюция Генассамблеи ООН, которая выражает мировое мнение».

«Пока наша земля оккупирована, никто никогда в Азербайджане не согласится с этим положением. И чем дольше оно тянется, тем опаснее ситуация», — заключил посол.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном произошли в Товузском районе 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, Армения обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. В результате атаки двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения.

В Армении в свою очередь заявили, что группа азербайджанских военных попыталась пересечь границу на грузовике УАЗ, а затем начала артиллерийский обстрел. На следующий день столкновения продолжились.

Вооруженное столкновение на границе между Арменией и Азербайджаном продолжается. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Насколько я знаю, там не происходит ничего хорошего. Продолжается стрельба с армянской стороны, очень активная. Стреляют по мирным селам. Естественно, наша армия будет активно противодействовать этому», — заявил он.

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. В ходе завязавшегося боя с использованием артиллерии погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Армянская сторона в свою очередь заявила, что военные Азербайджана попытались пересечь госграницу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. Оборонное ведомство страны заявило, что азербайджанские военнослужащие прикрывались артиллерийским огнем, в связи с чем армянские военные открыли ответный огонь. Столкновение продолжилось в ночь на 13 июля. По данным Баку, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района.