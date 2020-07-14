Посетитель английских магазинов обяжут носить маски

Ранее такое правило ввели власти Шотландии. В остальных частях Соединенного Королевства подобная мера пока не действует. О распоряжении премьер-министра Бориса Джонсона сообщает агентство Рейтер. За нарушение закона посетителям магазинов будет грозить штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Ранее маски должны были носить только пассажиры общественного транспорта.

Опрос исследовательского центра Opinium ранее показал, что рейтинг главы правительства упал с рекордно высокой отметки на 35 процентных пунктов. Британцы считают, что власти приняли недостаточно усилий для борьбы с коронавирусом.