Соцопрос показал готовность трети россиян полностью отказаться от копеек

Согласно исследованию банка «Открытие», результаты которого приводит агентство РИА Новости, большинство граждан выступают за вывод из оборота монет номиналом одна и пять копеек. 15% против – они мотивируют свою позицию тем, что копейка является национальным символом страны, по-прежнему нужна для расчетов в магазинах, помогает экономить и учит ребенка копить деньги.

При этом почти две трети россиян признались, что не использовали копейки уже несколько лет, а почти каждый пятый затруднился вспомнить, когда оплачивал ей покупки в последний раз.