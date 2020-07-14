Издательский дом «Коммерсант» не будет обжаловать запрет полиции на ношение футболок с надписями в связи с задержаниями журналистов на акции в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора газеты «КоммерсантЪ» Дмитрий Бутрин.

«Нет, ИД «Коммерсант» эти футболки (с надписью «Свободу Ивану Сафронову» – «ЭМ») не делал. Это вполне себе частная инициатива. Это не акция ИД «Коммерсант». Собираемся ли мы опротестовывать запрет полиции на ношение футболок с надписями? Я думаю, что нет», — сказал он.

По мнению Д.Бутрина, «в данном случае бессмысленно делать какие-либо заявления, потому что заявление уже есть». «Можно зайти на сайт или купить газету, где есть редакционная статья о том, что происходило вчера вокруг СИЗО «Лефортово» и вообще в следственном деле. Это и есть наша позиция», — уточнил он.

Д.Бутрин также подчеркнул, что «Коммерсант» не регулирует ношение сотрудниками какого-либо рода одежды как внутри помещений ИД, так и снаружи. «Дело любого человека – носить такую одежду, которую он считает приличной, нужной и что-то выражающей», — пояснил он.

По данным «Коммерсанта», всех журналистов, которые пришли на акцию в поддержку Сафронова, задерживали за нарушение правил проведения пикетов. Д.Бутрин подчеркнул, что сотрудники «Коммерсанта» всегда могут рассчитывать на юридическую помощь.

Накануне возле СИЗО «Лефортово» было задержано более 10 журналистов. Участники акции стояли в пикете либо с плакатами, либо в футболках с надписью в защиту Сафронова. Среди задержанных журналисты газеты «Коммерсант», «Ведомости», Telegram-канала Avtozak Live и другие. Правоохранители просили собравшихся разойтись, заявляя, что акция не согласована.

Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд рассмотрит его 16 июля. Сафронову предъявлено обвинение в госизмене.

По версии ФСБ, Сафронов в 2017 году якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. При этом утверждалось, что его завербовали еще в 2012 году. Сам Сафронов вину отрицает и связывает преследование со своей журналистской деятельностью. Он писал про оборонно-промышленный комплекс и ракетно-космическую отрасль.