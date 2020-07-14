Интернет-издание «Проект» заподозрило главу Чечни в ведении масштабного бизнеса через предпринимателей в Москве

Интернет-издание «Проект» заподозрило главу Чечни в ведении масштабного бизнеса через подконтрольных предпринимателей в Москве.

В расследовании говорится, что Рамзан Кадыров и зам.главы правительства республики Адам Делимханов могут быть фактическими владельцами активов на сумму в несколько миллиардов рублей.

На основании многомесячного расследования, как говорится в публикации издания, журналисты пришли к выводу — сомнений в тесных связях главы одного из самых бедных регионов страны и его ближайшего соратника с номинальными собственниками элитной недвижимости и других активов, практически не осталось. Более того, де факто контролируют эту собственность именно Кадыров и Делимханов. Основанием для таких утверждений стало изучение попавшей к авторам расследования переписки столичного предпринимателя и в прошлом — коллектора Павла Кротова, который в какой-то момент резко нарастил масштабы своего бизнеса.

Как предполагают журналисты «Проекта», это стало возможным благодаря тому, что за спиной этого человека стояли люди из высшего руководства Чечни. Сам Кротов в комментарии «Проекту» эту связь отрицает. «Проект» утверждает, что суть бизнеса Павла Кротова состояла в урегулировании и коллекторском сопровождении экономических споров, решение которых находилось благодаря так называемой «крыше» из кавказской республики.

Представители Кадырова и Делимханова на вопросы сайта «Проект» не ответили.