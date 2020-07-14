Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе

В Ереване утверждают, что азербайджанские беспилотники обстреливают армянский город Берд. В свою очередь, Баку сообщает об артиллерийском обстреле азербайджанского села.

Конфликт обострился в последние дни . ООН призвала стороны прекратить военные действия.

В разговоре с «Эхом Москвы» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов высказал мнение, что столкновения могли произойти из-за неправильного управления войсками. Он считает, что серьезной эскалации не произойдет.

Полноценное военное противостояние невыгодно ни одной из сторон, — добавил Аркадий Дубнов.