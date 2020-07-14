За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 175 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 804 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

Как отмечается, за сутки прироста коронавируса нет в Калмыкии и Чукотском автономном округе. Наименьший темп — в Москве, Подмосковье, Ингушетии и Калининградской области.

ВОЗ рекомендует странам изменить политику борьбы с пандемией, иначе обстановка может сильно ухудшиться. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче заболевания.