Американская актриса Ная Ривера найдена утонувшей в озере в Калифорнии

Она пропала без вести на прошлой неделе, когда отправилась на лодочную прогулку вместе со своим 4-летним сыном Джосси. Мальчик, которого позже нашли спящим в лодке рассказал, что они решили искупаться, но мать так и не вернулась.

Как передает телеканал CNN, со ссылкой на местные власти, речь идет о несчастном случае, а не самоубийстве. Ривера успела спасти ребенка, но ей не хватило сил, чтобы забраться в лодку самой.

Актриса известная по ролям в сериалах «Хор», «Коварные горничные», «Принц из Беверли-Хиллз» и другим.