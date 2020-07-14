Верховный суд разрешил рассматривать иски россиян к Фейсбук на территории страны

Как сообщает Агентство правовой информации, такое решение было принято в ходе рассмотрения жалобы бывшего сенатора Евгения Тарло.

В прошлом году он был одним из истцов, которые требовали от социальной сети восстановить их удаленные аккаунты и запретить блокировать их в будущем.

Тверской суд жалобу рассматривать не стал, сославшись на неподсудность, однако высшая инстанция напомнила, что согласно закону, дела с участием иностранных юридических лиц рассматривать можно, если ответчик распространяет в интернете рекламу, направленную на потребителей на территории России.