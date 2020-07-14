Палата представителей Парламента Ливии дала разрешение на вмешательство Египта в конфликт в стране

В заявлении Парламента говорится о согласованных действиях двух братских народов ливийского и египетского с тем, чтобы нанести поражение оккупанту. Египет поддерживает ливийскую национальную армию генерала Халифы Хафтара, которая контролирует восточную часть страны и сотрудничает с парламентом. После того, как силы воюющего с Хафтаром Правительство национального согласия Файеза Сараджа отбросили генерала от столицы страны Триполи, Египет пригрозил, что вмешается, в случае если войска противников генерала перейдут обозначенную им «красную линию» в районе Сирта. Для подтверждения серьезности намерений были проведены учения с говорящим названием «Решимость 2020». Выступление Египта может обеспечить Хафтару перевес, если на стороне правительства национального согласия не выступит Турция, которая поддерживает эту сторону конфликта.

Попытки международного сообщества начать переговорный процесс в стране пока успехом не увенчались.