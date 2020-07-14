Правительственная комиссия Казахстана примет решение о продлении в стране карантина, введенного из-за коронавируса

Правительственная комиссия Казахстана сегодня, как ожидается, примет решение о продлении в стране карантина, введенного из-за коронавируса.

Ограничительные меры в Казахстане продлевают до конца месяца. Об этом накануне сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter. Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации. Из-за ее ухудшения карантин ввели 5 июля. Отменены пассажирские перевозки на автобусах между регионами, закрыты торговые центры, кинотеатры, запрещены массовые мероприятия. Согласно официальным данным, в стране около 60 тысяч заболевших и несколько сотен летальных исходов. Однако жители не верят этим цифрам. В Казахстане зафиксирована вспышка внебольничной пневмонии, но десятки тысяч заболевших в статистику по коронавирусу не попадают. Власти уже утверждают, что не скрывают ничего от людей – а все сомнения из-за методологии подсчета, которая в том числе не учитывает случаи бессимптомного течения болезни.

Накануне в Казахстане прошел день общенационального траура в память о жертвах эпидемии коронавируса.