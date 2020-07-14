Следственный комитет возбудил второе дело после погрома в Амурской области

Массовые беспорядки прошли на территории газоперерабатывающего завода.

К уголовному делу о хулиганстве, возбужденному вчера, этим утром добавилось еще и дело о массовых беспорядках. В сообщении Следственного комитета сказано, что на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса произошел конфликт между сотрудниками подрядной организации. У рабочих появились некие разногласия с начальством относительно возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Позже они вылились в погромы.

В социальных сетях вчера появились видео, на которых заметно, как десятки людей в оранжевых касках ломают оборудование как внутри офисного здания, так и снаружи. Звучали крики на иностранном языке и звуки разбивающегося стекла. Разгоняли собравшихся силами ОМОНа. Бойцы приехали на территорию завода в шлемах, с дубинками и щитами.

Как сообщает ТАСС, всего в погромах участвовало около трёхсот человек и речь идёт о сотрудниках, нанятых турецкой подрядной организацией ООО «Реннейсанс Хеви Индастрис». Заказчиком работ выступает компания «Газпром переработка Благовещенск». Там агентству сказали, что оплату строительства завода проводят своевременно и на постоянной основе.

В Следственном комитете уточнили, что работники подрядной организации являются гражданами Узбекистана. Сейчас ведомство проверяет информацию о невыплатах этим людям зарплаты.