С завтрашнего дня, прибывающим в Россию не нужно оставаться на двухнедельном карантине

Это следует из постановления главы Роспотребнадзора, оно опубликовано на портале правовой информации. Приезжающие должны будут иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном как минимум за три дня до пересечения границы. В том случае, если он окажется положительным, или человек почувствует себя плохо, его отправят на изоляцию.

Обязательный карантин для прибывающих в Россию действует с 18 марта.