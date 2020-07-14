Мэр Хабаровска назвал протесты в поддержку арестованного губернатора незаконными и «пагубными для здоровья»

Сергей Кравчук, комментируя митинги, которые проходили в регионе последние три дня, сказал, что на организаторах лежит двойная ответственность: за несогласованные акции и за то, что о ни «поставили под удар здоровье людей» на фоне эпидемии коронавируса. Об этом пишет местный новостной сайт ДВХаб.ру.

Акции начались после ареста Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, совершенных 15 лет назад.

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла накануне в Хабаровске. Жители региона недовольны прежде всего тем, что вся власть находится в Москве. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Валерий Соловей.

Люди выбрали Фургала, и его арест показывает, насколько мало интересуется власть волеизъявлением народа, — пояснил Валерий Соловей.