В России резко вырос экспорт золота за рубеж

Впервые в новейшей истории доходы от вывоза металла превысили выручку от продажи газа.

Данные Центрального Банка и Федеральной таможенной службы говорят о том, что только в апреле и мае было продано почти 65 тонн золота, за которые удалось выручить более 3 с половиной миллиардов долларов. Монополист Газпром за этот промежуток выручил от продажи газа за рубеж менее 2 с половиной миллиардов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт золота вырос в 14 раз. При этом рост доходов от его продажи за рубеж не покрывает недостачу от уменьшения объемов вывозимого газа. РБК цитирует экспертов, которые полагают, что главной причиной этого дисбаланса стал полный отказ государства от скупки металла у золотодобывающих компании, который совпал с началом активного сезона добычи. Раньше старатели должны были сбывать золото банкам и государству, а теперь вынуждены заниматься реализацией сами.

Вместе с тем, экспорт газа в апреле – мае упал на 21 процент, а цена снизилась ниже уровня рентабельности.