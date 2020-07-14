Шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков ушел с должности после обвинений в сексуальных домогательствах

Шеф-редактор интернет-издания «МБХ Медиа» Сергей Простаков ушел с должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Сразу несколько таких историй опубликовали в твиттере.

Сергей Простаков попросил прощения у всех девушек, которых обижал. Он написал у себя в телеграмм-канале, что принимает упрёки в неподобающем поведении и в сложившихся условиях не считает возможным оставаться шеф-редактором «МБХ Медиа», добавив при этом, что никогда не хотел кого-либо оскорбить. Он отметил, что просто не умеет строить уважительные и равные коммуникации.

Скандал с участием шеф-редактора интернет-издания начался вчера. Сразу четыре девушки написали в Твиттере о том, что он их трогал или приставал к ним на работе или на вечеринках. В одной из публикаций сказано, что Простаков присутствовал при групповом изнасиловании в своей квартире. Сам журналист написал об этом эпизоде, что не помнит событий той ночи, поскольку был сильно пьян.

Также в историях девушек фигурировал фотограф «МБХ Медиа» Андрей Золотов, бывший SMM-редактор движения «Открытая Россия» Руслан Гафаров и журналист Сергей Миненко.

Официального заявления от редакции «МБХ Медиа» относительно этой ситуации пока не поступало.