Правительственные войска Сирии отчитались о задержании боевиков, собирающих информацию о российских военных объектах

Как передает агентство ТАСС, отряд, в котором было восемь человек, подорвался на мине. Трое погибли, еще трое попали в плен. После задержания один из боевиков признался, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов. Он рассказал, что на выполнение задания дали несколько тысяч долларов. У задержанных изъяли оружие, боеприпасы, деньги и наркотики.