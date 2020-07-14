Правительственные войска Сирии отчитались о задержании боевиков, собирающих информацию о российских военных объектах

Как передает агентство ТАСС, отряд, в котором было восемь человек, подорвался на мине. Трое погибли, еще трое попали в плен. После задержания один из боевиков признался, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов. Он рассказал, что на выполнение задания дали несколько тысяч долларов. У задержанных изъяли оружие, боеприпасы, деньги и наркотики.
2020-07-14T08:35:58+03:00
2020-07-14T08:35:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 14 июля 2020
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