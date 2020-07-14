ООН призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия на границе

После того, как в результате самого крупного военного инцидента, произошедшего в регионе за последние несколько лет, погибли как минимум четыре человека, Генеральный секретарь международной организации Антониу Гуттереш настоял на том, чтобы все вовлеченные в конфликт стороны предприняли шаги по деэскалации ситуации. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой генсека.

Перестрелка, о которой идет речь, произошла на границе позавчера. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях.