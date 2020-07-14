В Хабаровском крае произошла утечка на нефтепроводе

В результате произошло загрязнение озера. Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, на место происшествия, расположенного в труднодоступном районе, выехала оперативная группа. Нефтепровод был перекрыт.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в компании «Сахалинморнефтегаз», речь идет о магистрали, построенной еще в 1974 году. Сейчас планируется прекратить транспортировку сырья по этому маршруту. Компания является одним из старейших нефтедобывающих предприятий страны и ведет деятельность на севере острова Сахалин.