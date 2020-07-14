В июне, по данным властей, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти почти 3,5 тысяч жителей города

В июне, по данным столичных властей, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти почти 3,5 тысяч жителей города. Это на треть меньше, чем в мае – следует из данных, которые приводит Департамент здравоохранения Москвы. Летальность новой инфекции за весь период эпидемии составила больше 2%, если учитывать случаи, где она являлась основной причиной смерти, и почти 5%, если COVID-19 считался основным или сопутствующим заболеванием.

Всего, по подсчетам оперативного штаба, в Москве жертвами корнавируса стали больше 4 тысяч человек.