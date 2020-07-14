Z Архив новостей новости
5 3 6 533
08:32, 14 июля 2020

В июне, по данным властей, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти почти 3,5 тысяч жителей города

В июне, по данным столичных властей, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти почти 3,5 тысяч жителей города. Это на треть меньше, чем в мае – следует из данных, которые приводит Департамент здравоохранения Москвы. Летальность новой инфекции за весь период эпидемии составила больше 2%, если учитывать случаи, где она являлась основной причиной смерти, и почти 5%, если COVID-19 считался основным или сопутствующим заболеванием.

Всего, по подсчетам оперативного штаба, в Москве жертвами корнавируса стали больше 4 тысяч человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Хочу один документ вам напомнить Сообразно сим двум свойствам Пушкина, образовался и круг его приверженцев: он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества…

5 50 6 17436 07.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 191 6 32612 13.07
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

По делу Ивана Сафронова Журналист Иван Сафронов опубликовал информацию о поставках в Египет нашего оружия? Информация не подтвердилась? Увольте его. Информация подтвердилась, и это был секрет? Ищите того, кто этот секрет выдал…

5 141 6 48662 07.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 41 6 7361 11.07
Интервью Лукавая цифра

Микко Хаутала гость: Микко Хаутала чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России

Для нас Маннергейм – фигура самого высшего масштаба. Но понимаю, что его репутация в России неоднозначная… Он лично не являлся другом или союзником Гитлера. Он всегда критически относился к Гитлеру. Время было такое…

5 77 6 13748 08.07
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 63 6 11667 10.07
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Неосталинизм У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником…

5 519 6 96983 08.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Не было бы счастья Об этом парадоксе – что в самый канун большого террора вождь назвал жизнь более веселой, и миллионы именно так ее вспоминали – в самую пору задуматься сейчас…

5 59 6 12545 06:23
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закрытая Россия У нас есть все основания не доверять ФСБ и следствию. И есть все основания требовать публичного и открытого разбирательства дела журналиста, который всю жизнь занимался публичной и открытой работой…

5 110 6 23213 08.07
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Как нам начали питчить войну Русские подарки, судя по всему, нужно на выходе возвращать: на будущее имейте это в виду…

5 120 6 91244 07.07
Блоги

+ Одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова Одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова Полиция задержала более 20 участников пикетов, некоторых уже стали отпускать из ОВД…

5 45 6 21386 07.07
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 83 6 18563 10.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9315 10.07
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Возвращение сталинизма Сталин сегодня превратился из реального человека в миф, а борьба с мифами никогда не была эффективной и потому сейчас практически бессмысленна…

5 160 6 38873 08.07
Блоги

Ральф Фюкс: Ностальгия по советскому и мечты о великой державе Путин предлагает новую схему для взаимоотношений великих держав, но она токсична. Она вносит раскол в Европейский союз и в НАТО, и это регресс к состоянию до становления нормативного порядка…

5 70 6 16965 08.07
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Боже, благослови Америку! Японцы и китайцы, русские и итальянцы носят джинсы, смотрят американские фильмы, едят гамбургеры и пользуются айфонами, летая на «Боингах». Вестернизация и глобализация образцов. Но самый главный экспортный товар Америки — это Свобода!..

5 23 6 5687 09.07

Популярное за неделю

Новости

Самолет авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске Как сообщил ТАСС источник в авиакомпании, причиной стал дебош на борту…

5 12 6 38671
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Выяснилось, что удавок можно наделать гораздо больше, чем есть шей в России. И поэтому решили, что не надо пропадать добру, и на совершенно случайных шеях начали это всё опробовать…

5 65 6 111360 08.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

3287547
«XVIII век, 2-я четверть»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4676 12.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 234 6 238414 12.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 60 6 101052 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8624085
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4553713

Сегодня в эфире