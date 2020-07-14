Национальный праздник во Франции – день взятия Бастилии – в этом году пройдет в новом формате из-за коронавируса

Традиционный парад в Париже по случаю взятия Бастилии на этот раз заменит военная церемония на площади Конкорд, участие в которой примет в два раз меньше военных, чем обычно. Для широкой публики он будет закрыт — зрителей должно быть гораздо меньше, чтобы была возможность обеспечить социальную дистанцию. Как сообщалось, в ходе церемонии будут чествовать медицинских работников и всех тех, кого мобилизовали для работы во время эпидемии.

Фейерверки, традиционно запускаемые на Марсовом поле, отменять не стали, но территорию вокруг закроют для посетителей. Жителям французской столицы, как и остальным, предлагают посмотреть прямую трансляцию салюта. Праздничный концерт у Эйфелевой башни также планируется транслировать в телевизионном эфире.

Между тем несколько городов во Франции решили отменить празднование Дня взятия Бастилии, опасаясь внезапного возобновления эпидемии.