Новый случай разлива топлива в России На этот раз на трубопроводе в Хабаровском крае

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Комсомольском районе, рассказали в региональном управлении СК. Объем утечки и компания, которой принадлежит трубопровод, пока не названы. Место происшествия находится в труднодоступном районе. Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ в Норильске и трубопроводе на Таймыре. В обоих случаях это случилось на объектах, связанных с компанией «Норникель».

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, по подсчетам журнала Forbes, потерял более 3,5 млрд. долларов на фоне экологических скандалов. Его состояние уменьшилось до чуть более 23 млрд. В то же время Потанин, как добавляет издание, остается на первом месте в списке богатых россиян. В конце мая на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей структурам «Норникеля», произошел разлив дизельного топлива. Подобное ЧП случилось в выходные в поселке Тухард на Таймыре. Там из трубопровода, принадлежащего компании, вылилось авиационное топливо. Накануне, как передает агентство ТАСС, «Норникель» стал лидером падения на торгах на Мосбирже. Акции компании опускались почти на 3%.

Тем временем Greenpeace оценивает ущерб от разлива топлива на Таймыре более чем в 100 миллионов рублей. Важнее всего сейчас не высчитывать нанесенный экологии ущерб, а работать над предотвращением подобных катастроф в будущем, сказал «Эху Москвы» директор по проектам российского отделения организации Владимир Чупров.

Владимир Чупров считает, что такие аварии подтверждают необходимость модернизации российской экономики.