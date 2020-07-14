Смертность от коронавируса в Москве, по данным мэрии, в прошлом месяце была ниже, чем в мае

Однако в целом количество умерших оказалось выше среднего значения за июнь в предыдущие несколько лет.

В июне этого года умерли на три тысячи восемьсот шестьдесят человек больше, чем в то же время в 2019-ом, в общей сложности их примерно тринадцать тысяч. В Мосгорздраве объявили, что почти во всех избыточных случаях основной или сопутствующей причиной стал коронавирус. В сообщении отмечается, что к ковиду отнесли все, даже спорные эпизоды. Также в предварительных данных мэрии указывается, что тысяча восемьсот три пациента с новой болезнью скончались не от неё, а от других причин.

В Мосгорздраве уверяют, что количество жертв коронавируса в июне по сравнению с маем снизилась более чем на треть. В департаменте считают, что эти данные подтверждают прогноз властей об устойчивой тенденции снижения смертности. В связи с этим там предположили, что в июле из-за коронавируса умрут еще в два раза меньше людей.

Ранее данные столичного депздрава неоднократно расходились с той информацией, которую каждый день публикует оперативный штаб. Как правило, мэрия указывает больше жертв новой болезни. Департамент объяснил это тем, что он руководствуется уже окончательными заключениями патологоанатомических исследований.

Как объявили в оперативном штабе, за минувшие сутки в Москве умерли 37 пациентов, у кого была подтверждена инфекция. Общее число умерших с коронавирусом в столице превысило 4200 человек.