Телеканал «Дождь» утверждает, что Иван Сaфронов может остаться советником главы «Роскосмоса» до приговора суд

Если журналист будет оправдан, он сможет претендовать на компенсацию заработной платы за все время своего пребывания в СИЗО, говорят юристы. Близкий к «Роскосмосу» источник «Дождя» сказал, что никаких действий по увольнению советника главы госкорпорации никто не предпринимал. Накануне следствие предъявило Сафронову обвинение в государственной измене, сам он вины не признает. Журналист считает, что уголовное преследование связано с его статьями.