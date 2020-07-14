Канцлер Германии Ангела Меркель встречается сегодня с испанским премьер-министром Педро Санчесом

Переговоры пройдут в Берлине.

Как сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, главы правительств ФРГ и Испании обсудят приоритеты германского президентства в Европейском совете. В фокусе беседы – борьба с экономическими и социальными последствиями пандемии коронавируса. Ангела Меркель и Педро Санчес затронут также подготовку первого с февраля этого года чрезвычайного заседания Европейского совета, которое пройдет не в форме видеоконференции, а непосредственно в Брюсселе.

На повестке дня будет обсуждение Фонда по восстановлению, который фаворизируют Испания, Италия и Португалия. Предполагается, что объем фонда составит 750 миллиардов евро: 500 миллиардов будут направлены на прямые субсидии, 250 миллиардов выделены в форме кредитов. Четыре государства ЕС – Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания не согласны с предложенным Еврокомиссией планом. Гаага требует жестких условий выделения средств в форме кредитов, которые должны зависеть от проводимых экономических реформ. Потенциальными главными получателями средств должны стать Италия и Испания.



Ангела Меркель ранее выступала за жесткие условия. Однако две недели назад она договорилась с президентом Франции Эмманулем Макроном о предоставлении основного пакета помощи без требования возврата средств.