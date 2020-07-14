Белорусский избирком должен официально объявить сегодня кандидатов в президенты

Конкуренцию Александру Лукашенко могут составить еще пять человек.

Фамилии тех, кто попадет в избирательный бюллетень, назовут на заседании Центризбиркома. Необходимое количество подписей кроме действующего президента собрали, в том числе его главные оппоненты – Виктор Бабарико и Светлана Тихановская. На Бабарико, бывшего руководителя Белгазпромбанка, завели уголовное дело за экономические преступления и взятки. Его нахождение в СИЗО не помешает ему избраться, объясняли ранее в ЦИКе. Впрочем, снять с выборов ему смогут из-за недостоверных сведений в декларации, о чем на днях предупредила глава комиссии Лидия Ермошина.

Тихановская идет на выборы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского. Его также отправили в изолятор. Среди обвинений – попытка помешать выборам. Потерпевшей проходит глава Центризбиркома, к которой политик обещал прийти в гости. Отвечая на вопрос об устранении властями сильных конкурентов, Лидия Ермошина сказала: кандидаты должны быть готовы к тому, что накануне выборов достанут все скелеты из шкафа.

Избирательная кампания в Белоруссии сопровождается протестными акциями в Минске и других городах. Выборы президента пройдут 9 августа.