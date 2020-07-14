ФСБ, по словам адвоката Ивана Сафронова, не нашла в публикациях журналиста сведений, которые составляют гостайну

В то же время следствие считает, что бывший сотрудник газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» пересылал секретные сведения чешской спецслужбе через интернет с помощью зашифрованных посланий, пояснил представитель его защиты Иван Павлов. Накануне Сафронову предъявили обвинения в государственной измене. У Лефортовского СИЗО, где находится арестованный, полицейские задержали в понедельник не менее 14 журналистов, которые пришли поддержать коллегу.

Неправильным считает разделение общественного резонанса и острой журналистской реакции глава Дирекции информационных и общественно-политических программ телеканала RTVI Станислав Кучер.

Главная задача СМИ сейчас, считает Кучер, – добиться открытого процесса.